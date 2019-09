© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinho Vanheusden, giovane difensore belga ex Inter, si è trasferito nel corso di quest'estate nello Standard Liegi, tornando così a giocare in patria. Il classe '99 però era infortunato, e lo è tuttora. Come riporta Voetbal Krant, la data buona per rivedere in campo l'ex nerazzurro potrebbe essere il 19 settembre, in occasione della sfida di Europa League contro il Vitoria Guimaraes, o tutt'al più qualche giorno dopo, quando sarà la volta della partita di campionato contro l'Eupen.