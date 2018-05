Star Sport sull'eliminazione dell'Arsenal dall'Europa League: "AtletiKo"

Juventus, Allegri: "Sto bene qui. Dybala-Bayern? Non do io l'ok alla cessione"

Intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così del futuro suo e di Dybala: "Sono legato alla Juventus e sto bene alla Juventus. Quello che posso dire è che conta solo il settimo scudetto da vincere. Dybala al Bayern? Non do io...