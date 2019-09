Stasera Francia-Andorra, la prima de L'Equipe: "Dritti agli obiettivi"

Dedicata alla Francia, e alla sua partita di questa sera di qualificazioni per Euro 2020, la prima pagina odierna de L'Equipe. "Dritti agli obiettivi", recita l'apertura del principale quotidiano sportivo transalpino, che sottolinea poi come "tre giorni dopo la vittoria contro l'Albania, la nazionale della Francia deve affrontare la modesta Andorra. Per mantenere il primato del girone e continuare a sedurre". Di seguito l'immagine della prima pagina.