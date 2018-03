Stasera il Chelsea, Sport in prima pagina: “Forza Barça!”

Appuntamento questa sera al Camp Nou per Barcellona-Chelsea, con i catalani che proveranno a superare i blues di Antonio Conte dopo l'1-1 maturato a Londra in occasione dell'andata degli ottavi di Champions. “Forza Barça!” è il titolo proposto da Sport in edicola, che sottolinea come i blaugrana possano fare affidamento su Iniesta e Messi per la sfida in terra catalana.