Stasera Paok-Benfica, A Bola titola: "Il destino tra le mani"

"Il destino tra le mani". Titola così A Bola il prima pagina, col quotidiano portoghese che si proietta alla sfida tra PAOK Salonicco e Benfica, che mette in palio un posto nei gironi di Champions League. All'andata la sfida in terra lusitana è finita 1-1, risultato che obbliga il Benfica a vincere. Tra Champions ed Europa League cambia tutto, per prestigio e soprattutto per un discorso economico.