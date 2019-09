© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegno importante, questa sera, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani saranno impegnati in Serbia per le qualificazioni a Euro 2020 e il 7 della Juventus sarà titolare al fianco di Joao Felix, prossimo avversario bianconero in Champions con l'Atletico. Queste le probabili formazioni della sfida:

Serbia (4-4-2): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spjic, Kolarov; Tadic, Milinkovic-Savic, Matic, Kostic; Jovic, Mitrovic

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix