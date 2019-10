Una statua raffigurante Zlatan Ibrahimovic, a torso nudo, esultante. Così Malmö ha voluto omaggiare il giocatore svedese più forte di tutti i tempi, che è nato e cresciuto nella città del sud della Svezia. Ecco cosa ha dichiarato in merito l'attaccante, attualmente ai Los Angeles Galaxy: "Ci sono giocatori che vincono trofei, ci sono giocatori che hanno le statue e ci sono giocatori che hanno trofei e statue, quindi mi sento davvero onorato. Come dico sempre il duro lavoro paga. Credete in voi stessi, siate fiduciosi e raggiungete i vostri sogni, qualsiasi cosa facciate. Se io posso farcela chiunque può farcela, non sono più speciale di qualsiasi altra persona. Ci tengo a ringraziare l'artista che ha creato questa statua che mi rappresenta nel modo migliore. Come mi piace dire: 'Ho mangiato la Svezia per colazione, l'Europa a pranzo e mi sono preso il mondo per cena. In questo senso dico che la statua mi rappresenta perfettamente".