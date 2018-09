Stella Rossa, ag. Boakye: "Sarebbe un sogno segnare al Napoli"

© foto di Federico Gaetano

Oliver Arthur, agente di Richmond Boakye, attaccante ex Juventus ora in forza allo Stella Rossa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. "Andrò domani a Belgrado per vedere la partita. Il primo motivo per cui Richmond ha deciso di tornare allo Stella Rossa - ha detto il procuratore - è che preferisce giocare nel calcio europeo, il denaro non è tutto nella vita. Quest'anno c’è questa grande opportunità di giocare in Champions, anche in Europa League negli anni passati ha avuto buone prestazioni e vuole confermare come a Belgrado si senta a casa. Lui è molto emozionato, l’ho sentito questa mattina, debuttare contro una squadra principe del calcio italiano come il Napoli è straordinario, sarebbe un sogno andare a segno. Al Marakana c'è una delle più belle atmosfere d'Europa, quando l’anno scorso affrontò l’Arsenal l’ambiente diede ai ragazzi una grande carica, contro il Napoli sarò lo stesso. Cercherà una rivincita contro l’Italia che non ha creduto abbastanza in lui? Assolutamente no, ringraziamo l'Italia, è stata una tappa importante, ora pensa solo allo Stella Rossa e la partita di domani sarà uno dei passaggi più importanti della sua carriera".