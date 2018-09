Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Stella Rossa, Richmond Boakye, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club in merito al pari per 0-0 contro il Napoli in Champions League. "E' un ottimo pareggio, ci dà fiducia per il futuro. Lavoreremo sodo per fare bene anche la prossima partita. Abbiamo fatto del nostro meglio. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Nessuno di noi si aspettava una prestazione del genere. Saremo la sorpresa per molte squadre", ha detto l'ex Genoa.