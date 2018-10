Stella Rossa, Jovicic: "Nel tempo ci ritaglieremo spazio in Champions"

LIVE TMW - Format Serie B, al via l'assemblea straordinaria del torneo cadetto

16.26 - Mentre è in corso l'assemblea in casa Serie B, arriva il comunicato del CONI: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza da parte della difesa della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in cui si invita il Presidente del Collegio di Garanzia a fissare senza...