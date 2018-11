Stella Rossa, la riscossa di Marin: "Domani come contro il Napoli"

© foto di Federico De Luca

Marko Marin prepara la Stella Rossa alla sfida contro il Liverpool. Il 29enne calciatore ex Chelsea e Fiorentina, assente ad Anfield per infortunio, è pronto alla sfida di domani al Marakana di Belgrado. "Tutti attendono con ansia la gara di domani, i Reds sono fortissimi ma speriamo che il fattore campo possa ribaltare quanto visto nel match di due settimane fa a Liverpool. Daremo il massimo per strappare almeno un punto. Un clima del genere l'abbiamo sperimentato a settembre, in vista della sfida al Napoli. Domani dovremo mostrare il nostro valore, dovremo far vedere a tutti che non siamo la squadra vista a Parigi e a Liverpool", le parole di Marin in conferenza riportate dai media serbi.