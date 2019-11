© foto di Federico De Luca

Sfida dall'alto coefficiente di difficoltà domani per la Stella Rossa di Belgrado contro il Bayern Monaco. Alla vigilia ha parlato il capitano del club serbo Marko Marin: "Vogliamo tutti una vittoria importante contro il club come il Bayern. Noi giocatore sappiamo di avere una una chance e mi aspetto che i tifosi riempiano gli spalti per sostenerci. Non faremo alcun tipo di calcolo: domani voglia vincere. Saremo aggressivi, compatti e proveremo a sfruttare al meglio il turno interno. Nella mia carriera ho imparato a conoscere la mentalità delle squadre tedesche. Non giocano mai al 50 o al 70%. Il Bayern ha ottimi giocatori e la riprova della loro forza sta nel 4-0 che hanno inflitto al Dortmund".