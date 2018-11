Stella Rossa, Milojevic: "I soldi non sono tutto e l'abbiamo dimostrato"

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha così commentato l'inattesa vittoria della squadra serba contro il Liverpool nel raggruppamento di Champions League: "Una notte magnifica per noi. Sapevamo chi avevamo di fronte ed abbiamo giocato una partita di alta qualità. Per me il Liverpool ha ancora possibilità di correre per vincere la coppa, ma il primo tempo nostro è stato magnifico ed ha indirizzato le cose. I miei ragazzi hanno messo in campo tutto il loro cuore ed ogni atomo possibile. Abbiamo dimostrato a tutti che i soldi non sono la cosa che conta di più per vincere. Sono in debito con i nostri fantastici tifosi", ha concluso il tecnico serbo.