Vladan Milojevic, tecnico della Stella Rossa, ha parlato in vista della sfida del Tottenham rassicurando gli ospiti per il rischio razzismo di cui si è parlato molto a causa del recente comportamento dei tifosi serbi: "Posso garantire che tutti si sentiranno al sicuro. Nella nostra squadra abbiamo dei calciatori di colore e non abbiamo mai avuto problemi in tal senso. Nemmeno i calciatori del Tottenham li avranno domani. Mostreremo che questo è un paese che abbraccia le diversità. Credo che i nostri tifosi saranno grandiosi domani e li esorto a venire tutti per sostenerci".