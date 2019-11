© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions in programma domani al Marakana contro il Tottenham: "Domani ci attende una sfida difficile, un match di livello contro una delle migliori squadre d'Europa. Sono orgoglioso di poter disputare partite come questa, ci presenteremo in campo nella condizione migliore. Mi aspetto tanta concentrazione da parte dei miei ragazzi, dobbiamo dare tutto. Il Tottenham parte favorito per la sua qualità, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Lo 0-5 dell'andata è stata una bella lezione, in Serbia non abbiamo la possibilità di affrontare avversari di tale livello e adesso siamo pronti a scrivere una nuova storia dinanzi ai nostri tifosi".