Stella Rossa, Milojevic: "PSG livello superiore, sconfitta ci dà esperienza"

Una sconfitta pesantissima per la Stella Rossa che, dopo aver inchiodato il Napoli sullo 0-0, crolla 6-1 in casa del Paris Saint-Germain. Al termine della partita, il tecnico della squadra serba Vladan Milojević ha commentato così la debacle: "Congratulazioni al PSG, è di un livello superiore e la sconfitta è giustissima. Da un insuccesso come questo, che è veramente spiacevole, dobbiamo prendere esperienza perché abbiamo avuto modo di vedere un calcio di gran livello. Non posso giudicare questa sconfitta, i miei giocatori possono far vedere di meglio".