Stella Rossa, Milojevic: "Reds? In casa ce la giochiamo, come col Napoli"

Un solo punto nel girone, quello conquistato in casa all'esordio contro il Napoli. La Stella Rossa di Vladan Milojevic ospiterà domani il Liverpool. Senza partire battuti, nonostante il ko per 4-0 ad Anfield. "Tutte le squadre del raggruppamento di Champions sono sopra di noi, in classifica ma anche sotto gli altri punti di vista. Non è una novità, ne eravamo a conoscenza già al momento del sorteggio. Quella inglese è una squadra fortissima, ha raggiunto la finale nella passata stagione ed è tra le pretendenti alla vittoria di quest'anno. Certamente c'è emozione perché una formazione forte come il Liverpool è in arrivo a Belgrado, sarà un grandissimo spettacolo. Noi proveremo a fare la nostra gara, proprio come è accaduto a settembre contro il Napoli", le parole del tecnico serbo riportate dai media locali.