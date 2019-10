Stella Rossa, Milojevic: "Vivo per serate così, atmosfera meravigliosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della vittoria in rimonta della sua Stella Rossa, capace di imporsi 3-1 sull'Olympiacos nel match di Champions League, l'allenatore dei serbi Vladan Milojevic si è così espresso: "La gente sicuramente sa che non sono un grande allenatore, ma soltanto un uomo che cerca di fare il suo lavoro al meglio che può. Cercherò di fare ancora così, e la storia ci darà una risposta se stiamo facendo bene o meno. Vivo per momenti come quelli di stasera. Nell'intervallo ai miei ragazzi ho detto che dovevano giocare liberamente, ed essere orgogliosi di vestire questa maglia. I tifosi devono sapere che amiamo la Stella e che combattiamo per lei. Stasera abbiamo vissuto un'atmosfera meravigliosa, grazie ai veri fan. Prima della partita però, non ho capito perché, ho sentito un po' troppa pressione".