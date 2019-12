Fonte: fcinternews.it

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ha parlato dopo la firma a Novosti: "Sto bruciando, come un vulcano, non vedo l'ora che inizi - ha dichiarato in vista dell'esordio sulla panchina dei serbi - mi piacciono le sfide, non scappo dalle responsabilità. Sarà difficile, ogni lavoro in questo mondo è difficile. Immagina il privilegio che ho e quanto sono onorato di avere l'opportunità di guidare la mia Stella Rossa. Devo ringraziare le persone del club: tutto è stato spiegato nei dettagli da parte loro e da parte mia su aspettative, desideri e squadra. Avevo un buon contratto con l'Inter, mi occupavo di tutte le categorie del settore giovanile, facevo un programma di scouting. Un mese e mezzo fa non si diceva che sarei potuto diventare un allenatore della Stella Rossa. Quando è arrivata l'occasione, volevo venire preparato, con la mia idea, le mie visioni, i miei requisiti. Intendo il mio staff professionale, in modo che i membri del club sappiano cosa avranno nel prossimo periodo".