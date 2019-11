© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Tottenham, il centrocampista della Stella Rossa Milos Vulic si è espresso così: "È superfluo parlare della qualità del Tottenham. A Londra avevamo approcciato bene la partita, giocando un calcio offensivo e tirando tante volte in porta. Il gol subito, tuttavia, ci ha fatto perdere l'equilibrio e sbandare di brutto. Domani mi aspetto una gara completamente diversa, il Marakana sarà pieno e i nostri tifosi si faranno sicuramente sentire. Dovremo giocare compatti e non concedere nulla, perché una squadra come il Tottenham è capace di sfruttare ogni singolo errore. Faremo del nostro meglio e il risultato finale sarà la giusta ricompensa".