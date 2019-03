Sterling, il Montenegro e il caso di razzismo. Le reazioni dall'Inghilterra

Ampio spazio quest'oggi sulle prime pagine dei quotidiani inglesi al caso di razzismo verificatosi in occasione della gara tra Montenegro e Inghilterra. A Podgorica presi pesantemente di mira Hudson-Odoi, Rose e Sterling, tanto che l'UEFA come noto ha già aperto un'inchiesta. In Inghilterra qualcuno avrebbe voluto che i giocatori lasciassero il campo in segno di protesta e per dare ancora più risalto all’accaduto. Il ministro dello sport Mims Davies si è detta "molto orgogliosa dei calciatori che sono scesi in campo, capaci di una grande prestazione nonostante inaccettabili episodi di razzismo. L’Uefa adesso deve prendere decisioni forti". E sono proprio le parole del presidente Aleksandar Ceferin a trovare spazio sulle prime pagine: "Non posso credere che esistano ancora queste persone".