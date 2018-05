Sterling, non si placano le polemiche sul tatuaggio: "Si scusi"

Scandalo in Inghilterra per Raheem Sterling. L'ala del Manchester City e della Nazionale inglese ha tatuato sul polpaccio destro un fucile, scatenando l'ira e il disgusto di molti inglesi. Al punto che il Sun di oggi apre con le dichiarazioni del padre di Damilola Taylor, bambino che nel 2000 fu accoltellato a morte a soli 10 anni: "Cheidi scusa per quel tatuaggio, Raheem" è il titolo. Nei giorni scorsi il giocatore ha spiegato la ragione del tatuaggio: "Quando avevo due anni mio padre fu ucciso da un colpo di fucile e ho promesso a me stesso che non ne avrei mai toccato uno in vita mia. Sparo solo col mio piede destro, per cui il significato è più profondo".