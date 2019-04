Stesso miracolo, un anno dopo. Messi, Suarez e le gare che durano 90'

© foto di J.M.Colomo

"Il calcio è incredibile", titolava questa mattina Marca parlando del rocambolesco 4-4 di ieri fra Villarreal e Barcellona. Una partita bellissima e un risultato sul quale si potrebbero dire tante cose, ma la curiosità più succosa arriva dal confronto con la 30° giornata dello scorso anno. Ma andiamo per ordine.

LA CRONACA - Barcellona avanti di due reti dopo un quarto d'ora di gioco, all'Estadio de la Ceramica. Ma il Villarreal, dopo aver rischiato l'imbarcata, ha trovato la forza per reagire, per pareggiare, per effettuare il sorpasso e addirittura per allungare. E al minuto 89 il risultato era apparentemente congelato sul 4-2 per i padroni di casa. Ma nei blaugrana era già entrato da qualche minuto un certo Leo Messi, tenuto da Valverde in panchina a inizio gara. E proprio la Pulce, al 90', ha riacceso la luce catalana con una magistrale punizione dal limite (in stagione Messi è già a quota 7 gol da calcio piazzato). Poi, al 93', ci ha pensato Luis Suarez a pareggiare i conti con un bellissimo gol al volo di sinistro da fuori area.

LA CURIOSITA' - Ripartendo proprio dai gol di questi due fenomeni ci ricolleghiamo all'aneddoto in questione. Perché un anno fa (era il 31 marzo), alla 30esima giornata (ovvero quella giocata ieri fra Villarreal e Barcellona), i blaugrana erano ospiti del Siviglia. E al minuto 89 il risultato era di 2-0 per gli andalusi. Ma nei secondi finali di partita, proprio come successo ieri, Leo Messi (anche allora uscito dalla panchina) e Luis Suarez riuscirono a raddrizzare l'incontro poi terminato 2-2. E in Spagna, senza troppi giri di parole, si parla apertamente di 'miracolo ripetuto un anno dopo'.