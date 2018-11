Stoccarda, Modeste nel mirino: l'attaccante stufo della Cina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anthony Modeste è pronto a tornare in Europa. L'attaccante, sotto contratto con il Tianjin Quanjian fino al 31 dicembre 2020, sta vivendo un momento difficile e non gioca una partita ufficiale dal 4 agosto. Così, l'ex Bordeaux starebbe pensando di tornare a giocare in Bundesliga. Come riporta la Bild, all'ex giocatore del Colonia è interessato lo Stoccarda.