© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilascia alla BILD, Benjamin Pavard ha parlato del suo prossimo trasferimento al Bayern Monaco che avverrà questa estate ma che è già ufficiale: "C'erano molti club in discussione ma quando è arrivata l'offerta del Bayern, non ci ho pensato per un momento. Voglio contribuire alla storia di questo club e vincere molti titoli. Quando mi sono trovato nel tunnel all'Allianz Arena, ho visto i giocatori del Bayern accanto a me e ho sentito l'atmosfera, mi sono detto: ''Voglio giocare un giorno qui".