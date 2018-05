Stoke City, Crouch: "Futuro? Non so se resterò"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il futuro di Peter Crouch potrebbe essere lontano dallo Stoke City. A rivelarlo è lo stesso attaccante inglese: "Ho firmato per un'altro anno a novembre perché pensavo che saremmo stati in Premier League anche il prossimo anno, non mi è mai passato per la testa che non sarebbe stato così", ha detto Crouch ai microfoni di Sky Sports.