Stoke City, il tecnico Rowett avvisa: "Non svenderemo Shaqiri"

Con la retrocessione in Championship, difficilmente lo Stoke City potrà trattenere un giocatore del calibro di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero ex Inter è nel mirino del Liverpool, ma il nuovo tecnico dei Potters Gary Rowett, intervenuto in conferenza stampa, ha affermato che la cessione di Shaqiri non sarà affatto economica. Ricordiamo che il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 15 milioni di euro.