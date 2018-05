Stoke City, Lambert: "Questo club verrà ricostruito e sarà più forte"

La sconfitta per 1-2 contro il Crystal Palace condanna lo Stoke City alla retrocessione dopo dieci stagioni. Il tecnico dei Potters Paul Lambert ha parlato così al termine della partita che vale la Championship: "Ringrazio ogni persona di questo club, un club brillante che verrà ricostruito e tornerà più forte di prima. La gara di oggi non è stata facile, siamo venuti meno in creatività e nell'istinto naturale di far gol".