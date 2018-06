Stoke City, Shaqiri: "I miei agenti pensano al futuro, io alla nazionale"

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri ha ammesso di voler lasciare lo Stoke City dopo la retrocessione del club inglese. Tuttavia ha spiegato che al momento si stanno occupando di tutto i suoi agenti: "Non posso dirvi nulla in questo momento, penso che i miei agenti si occupino del mio futuro, mi sto concentrando sulla squadra nazionale in questo momento".