Stoke City, sirene spagnole per Bojan: su di lui Deportivo e Maiorca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante spagnolo Bojan Krkic, ex Roma e Milan tra le altre, potrebbe tornare in Spagna dopo la sua ultima avventura con l'Alaves nella stagione 2017/2018. Come riportato da Marca il giocatore interessa al Deportivo La Coruna, all'Oviedo e al Maiorca. In Liga ha collezionato 117 presenze, con 26 gol messi a segno.