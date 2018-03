Strasburgo, Laurey: "Bene in attacco, ma dobbiamo migliorare in difesa"

Le sue parole in conferenza stampa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Thierry Laurey, allenatore dello Strasburgo, dopo il k.o. interno subito per mano del Monaco è intervenuto in conferenza stampa: "Ho visto una squadra che ha fatto di tutto per crearsi delle occasioni da gol, produrre del gioco su un terreno di gioco in pessime condizioni. Siamo riusciti a pareggiare nonostante il gol in apertura, poi però abbiamo commesso degli errori in difesa. In attacco facciamo sempre tanto, dietro invece dobbiamo migliorare. I miei giocatori però danno sempre il meglio, anche oggi ci hanno provato".