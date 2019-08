Strootman criptico sul futuro: "Solo gli innesti estivi resteranno di sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman lascerà l'Olympique Marsiglia in questa sessione di mercato? Il centrocampista ex Roma ha risposto a questa domanda ai microfoni di Phoceen: "Il calcio è questo, solo i giocatori che sono arrivati in estate sono sicuri di restare a Marsiglia. Io mi sono già espresso su questo argomento, mi concentro solo sul calcio, sono a Marsiglia e gioco qui".