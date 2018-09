Strootman ha già conquistato Marsiglia: man of the match col Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman ha lasciato subito il segno in Ligue 1, conquistando in poco tempo Marsiglia. L'ex centrocampista della Roma, infatti, domenica è stato eletto migliore in campo nella gara di campionato in casa del Monaco, protagonista fin dal 1' della vittoria per 3-2 dei biancazzurri.