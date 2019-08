© foto di Imago/Image Sport

Libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza dell'accordo col Liverpool, l'attaccante Daniel Sturridge potrebbe proseguire la sua carriera in Turchia. Nel mirino anche del Monaco, l'attaccante inglese - scrive 'L'Equipe' - è molto vicino al Trabzonspor. Suo zio, che è anche il suo rappresentante, è volato a Trebisonda per trattare in prima persona il trasferimento nel club turco.