Suarez: "Pogba al Barcellona? Ha grandi qualità, sarebbe il benvenuto"

© foto di J.M.Colomo

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a RAC 1 e ripresa dal Mundo Deportivo, in cui parla di varie tematiche legate al mercato blaugrana del presente e del futuro: "Pogba? Non appartiene al Barcellona, ma sarebbe il benvenuto. Parliamo di giocatori che sono nell'élite del calcio e hanno vinto tutto. Al Camp Nou vogliamo sempre il meglio e Pogba ha un sacco di qualità. Nel Manchester ha un ruolo importante, ma credo gli piacerebbe avere la possibilità di vincere di più. Griezmann? Difficile dire no al Barcellona. Si tratta di una scelta personale e la rispetto. E comunque Munir sta crescendo tantissimo. L'ho visto più pronto, maturo e concentrato. Sarà il nostro dodicesimo".