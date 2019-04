© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato in esclusiva al Guardian: "A volte ci sono giocatori ritenuti migliori solo per questioni di marketing. Non ho un ego sufficientemente grande". Aggiungendo: "Perché dire se sono il numero 9 o il Barcellona non ha mai avuto un 9 come me e cose simili. I numeri sono lì. So che sono l'unico giocatore che ha tolto la Scarpa d'Oro a Messi e Ronaldo in cinque anni".