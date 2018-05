Sukur: "Potevo essere ministro in Turchia. Ora vendo caffè negli USA"

Hakan Şükür, ex attaccante tra le altre dell'Inter, si è raccontato ai microfoni del New York Times, a cui ha parlato della sua vita negli USA, dove ha cominciato una nuova vita come titolare di una caffetteria-panetteria: "Sono famoso per il gol siglato dopo 11'' nella finale per il terzo e quarto posto del Mondiale 2002, contro la Corea del Sud, ma in realtà ho segnato tante reti. Adoro la Turchia, è il mio paese, e amo i turchi, anche se le loro idee su di me son state traviate dalle distorte narrazioni dei media. Forse, in futuro, tornerò: lì ci sono ancora i miei genitori, mentre i miei figli sono con me. Avrei avuto una bella vita e sarei diventato ministro, magari, se avessi detto ciò che volevano dicessi. Ora, invece, vendo caffè".