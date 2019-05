Sulle ali di Azmoun: intuizione di gennaio, uomo da titolo per lo Zenit

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quattordici partite e undici gol, oltre a due assist. Sardar Azmoun è stato il velocista dello Zenit San Pietroburgo, che a gennaio si è inserito in gruppo con la maglia della squadra di Semak ed è stato trascinato e trascinatore. Ha mancato, in campionato, soltanto quattro gare nel tabellino marcatori. Ha segnato la rete decisiva contro l'Ural, all'esordio in Premier Liga. Poi quella del pareggio contro l'Ufa, il 2-1 è stato dell'ex atalantino Rigoni. Doppietta nel 3-1 a Orenburg, gol e assist nel 5-0 all'Anzhi, una delle due reti del 2-0 alla Dinamo Mosca e doppietta nel 4-2 al Samara. Con lui in campo, lo Zenit non ha mai perso in campionato mentre è caduto tre su quattro in Coppa, pur con tre reti e un assist. E' stato un'intuizione. Mediatica, sì, perché la sua popolarità in Medio Oriente è forte, anche in paesi di investimenti. Ma soprattutto tecnica. Reti pesanti, importanti. Un colpo importante messo a segno a gennaio dallo Zenit che ha trascinato la squadra fino al traguardo. Al titolo, vinto in aereo. In volo, sulle ali di Azmoun.