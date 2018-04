Sunderland, altra retrocessione: la beffa di Bent... e di Netflix

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oltre il danno, per il Sunderland è arrivata la beffa. Seconda retrocessione consecutiva per i black cats che aspettavano solo l'aritmetica, arrivata nel weekend. Ma è il modo in cui è stata sancita che fa male: sette anni fa veniva ceduto il centravanti Darren Bent, 24 reti la stagione precedente, all'Aston Villa. Un tradimento che portò addirittura a minacce di morte nei confronti del giocatore. Proprio Darren Bent sabato ha segnato il gol che ha portato alla rimonta del Burton, che vincerà 2-1 allo "Stadium of Light" e condannerà il Sunderland in League One. Il più crudele dei gol dell'ex, per giunta con la maglia di una squadra usata come oggetto di scherno proprio dai tifosi biancorossi: quando gli arcirivali del Newcastle sceserò dalla Premier League alla Championship nel 2016 i magpies ricevettero il seguente augurio: "Enjoy Burton away" in riferimento alla classica piccola provincia inglese.

Una stagione fallimentare, ampiamente documentata da alcuni tifosi che volevano realizzare un documentario sull'annata proprio del Sunderland, immaginandosi un immediato ritorno in Premier League. Ciò che è uscito fuori e che verrà trasmesso prossimamente da Netflix è invece il film di un anno da incubo, che ha visto sì il Sunderland salutare la Championship, ma per scendere ancora negli inferi.