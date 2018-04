Sunderland, Coleman disposto a restare anche in caso di retrocessione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Chris Coleman, ex selezionatore del Galles ora alla guida del Sunderland, ha confermato alla stampa la propria idea di proseguire alla guida del club anche nel caso in cui arrivasse la retrocessione in League One. Il tecnico ha anche aggiunto che lascerebbe solo nel caso in cui a chiederlo fossero i vertici della società inglese.