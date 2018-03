Sunderland, O'Shea: "Non voglio smettere, mi sento ancora bene"

© foto di Imago/Image Sport

John O'Shea, difensore del Sunderland alla soglia dei 37 anni, ha parlato del proprio futuro al sito ufficiale del club: "Quando uno sceglie di smettere non può tornare indietro e ogni volta che parlo con ex giocatori che hanno deciso di smettere tutti mi dicono di continuare il più a lungo possibile. Quando mi sveglio al mattino, mi sento ancora bene e se non fosse così sarei il primo a decidere di fermarmi. Quando smetterò potrò decidere cosa fare tra tantissime possibilità, ma penso che mia moglie sia sicuramente felice di vedermi giocare almeno per un'altra stagione".