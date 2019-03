© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Girona batte il Barcellona e si aggiudica la quarta edizione della Supercopa de Catalunya. Si tratta di una competizione inaugurata nel 2014, che mette di fronte le due squadre catalane meglio piazzate nell'ultimo campionato. Il Girona, che avendo superato l'Espanyol in classifica ha guadagnato per la prima volta l'accesso alla competizione, ha superato i blaugrana di Valverde col risultato di 1-0. Decisiva la rete siglata nel secondo tempo dall'ex Reggina Stuani. Da segnalare l'esordio con la maglia del Barcellona di Jean-Clair Todibo, difensore arrivato a gennaio dal Tolosa, oggi impiegato come centrocampista, in una formazione ampiamente rimaneggiata da parte dei cules: l'unico big in campo dall'inizio era Umtiti, al rientro da un infortunio.