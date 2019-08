Supercoppa di Francia, le ufficiali di PSG-Rennes: c'è Cavani, out Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 13.30 andrà in scena in Cina la Supercoppa di Francia tra il Paris Saint-Germain e Rennes, gara che aprirà ufficialmente la stagione francese. Tuchel ha deciso di schierare un 4-3-3 con Herrera a centrocampo e il tridente formato da Sarabia, Cavani e Mbappé. Nemmeno in panchina Neymar. Stesso modulo per il Rennes che conterà sul tridente d'attacco composto da Bourigeraud, Hunou e Tait.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PSG: (4-3-3) : Areola; Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Cavani, Mbappé.

RENNES (4-3-3): Koubek; Léa-Siliki, Da Silva (c), Morel, Maouassa; Grenier, Gélin, Camavinga; Bourigeaud, Hunou, Tait.