Supercoppa di Spagna da record: pioggia di milioni per le 4 partecipanti

© foto di J.M.Colomo

Da quest'anno la Supercoppa di Spagna sarà del tutto nuova. Non ci saranno solo due squadre, ma una 'Final Four' che vedrà impegnate Barcellona, Valencia, Atletico Madrid e Real Madrid. Si andrà un campo dall'8 al 12 gennaio a Gdda, in Arabia Saudita, e proprio questo permetterà a questi quattro club di incassare un bel po' di milioni. Le due finalista, nel dettaglio, immagazzineranno 12 milioni cadauna, mentre 8,9 milioni andranno comunque anche alle due semifinaliste sconfitte. In totale, si arriva ad una cifra record da 50 milioni, contando anche i soldi che la Federazione prenderà per portare la competizione in Arabia Saudita. A riportarlo è Marca.