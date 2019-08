Supercoppa Europea, Jorginho primo marcatore italiano dal 2007

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho, in gol nella finale di Supercoppa Europea del Chelsea contro il Liverpool per il gol del 2-2 su calcio di rigore, è il primo italiano che torna a segnare in questa competizione dal 2007 a oggi. L'ultimo è stato Filippo Inzaghi nella partita vinta per 3-1 contro il Siviglia. Gli altri marcatori rossoneri furono Jankulovski e Kakà.