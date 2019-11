Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato prima del sorteggio delle semifinali di Supercoppa delle motivazioni che hanno portato a giocare la competizione in Arabia Saudita: "Abbiamo scelto di rafforzare la competizione e anche per i club c'è stato un accordo interessante, in termini economici e sportivo. Una società, però, non è stata d'accordo sulla distribuzione dei proventi".

La stoccata - Il numero uno del calcio iberico, poi, ha rifilato una stoccata al presidente della Liga, Tebas: "Solo la Supercoppa può essere disputata furi dai confini nazionali. Le partite di campionato devono giocarsi tutte in Spagna".