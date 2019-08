Supercoppa, Liverpool tre volte campione. Lampard ha perso due volte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Liverpool-Chelsea 3-1, almeno nel computo delle Supercoppe UEFA vinte. I reds hanno partecipato alla competizione in cinque occasioni con un saldo positivo. L'ultimo successo nel 2005: 3-1 sul CSKA Mosca. Per il Chelsea i tre precedenti hanno visto i blues vincere solamente in un'occasione, nel 1998 quando a Montecarlo ebbero la meglio sul Real Madrid, 1-0 con gol di Poyet. Poi due ko (con Lampard in campo) nel 2012 e 2013 contro Atlético Madrid e Bayern Monaco.