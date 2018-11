Svezia, i convocati per la Nations League: Olsen guida gli italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa la lista dei convocati della Svezia per le gare contro Turchia e Russia, in programma rispettivamente il prossimo 17 novembre e 20 novembre, valide per la Nations League.

Portieri - Olsen, Johnsson, Nordfeldt.

Difensori - Augustinsson, Granqvist, Helander, Jansson, Krafth, Lustig, Lindelof, Olsson.

Centrocampisti - Claesson, Durmaz Ekdal, Hiljemark, Johansson, Larsson, Olsson, Svensson, Rohdén.

Attaccanti - Berg, Guidetti, Thelin, Quaison.