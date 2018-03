Svezia, il ct risponde a Ibrahimovic: "Decido io chi va al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se voglio, vado al Mondiale". Le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic non sono piaciute al ct della Nazionale svedese Jan Andersson, che ha risposto così nella conferenza stampa odierna: "Zlatan nel 2016 ha preso la decisione di lasciare la Nazionale. Rispettando questo, non sarò certo io a chiamarlo. Se ci ha ripensato, mi chiama. Io non telefono a lui".