Svizzera, Elvedi: "Col Belgio per invertire il trend negativo con le big"

© foto di Imago/Image Sport

Nico Elvedi, difensore della Svizzera, parla della sfida di domani contro il Belgio in Nations League: "Possiamo dire che questa per me sarà la partita più importante che giocherò con la maglia della Nazionale soprattutto perché in palio c'è una qualificazione alla fase finale. Non sarà un'amichevole, anche perché ogni volta che indossi la maglia della Svizzera si tratta di un'occasione speciale. Nei momenti salienti troppe volte non è andata come volevamo. Contro il Belgio proviamo a invertire questa tendenza negativa".